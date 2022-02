Bijou Brigitte zieht in Nürnberger Top-Lage um

Die Eugen Lehmkühler GmbH konnte in der 1A-Lage von Nürnberg die ehemals durch die Deutsche Telekom genutzten Räumlichkeiten in der Breite Gasse 13-15 erfolgreich an das Unternehmen Bijou Brigitte vermieten, das innerhalb der Einkaufsstraße umgezogen ist. Die Eröffnung des neuen Shops ist im März 2022 geplant.

„Der Standort Nürnberg ist aufgrund seiner überdurchschnittlich guten Kaufkraft und seines hervorragenden Zentralitätswertes für viele attraktive Handelsunternehmen ein sehr gefragter Standort. Der Umzug von Bijou Brigitte innerhalb der Breite Gasse und die damit einhergehende Optimierung der Ladenfläche verdeutlichen die Attraktivität der Nürnberger Innenstadt,“ erläutert Stephan Lahme, der Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH.