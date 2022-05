BII vergibt erstmalig die bii Awards „Forty under Forty“

Der Bund Institutioneller Investoren e. V. hat am Vorabend des Tag der Institutionellen Kapitalanlage, der heute im MainNizza in Frankfurt stattfindet, erstmalig die bii Awards „Forty under Forty“ in den Kategorien ESG, Infrastructure, Real Estate und Risk Management vergeben. Geehrt wurden die talentiertesten Nachwuchskräfte in diesen Segmenten der Branche.

.

Gekürt wurden die Preisträger von jeweils fünfköpfigen Fach-Jurys, die aus bis zu 75 Kandidaten pro Kategorie auszuwählen hatten. Neben der Bedingung zum Zeitpunkt der Bewerbung unter 40 Jahre alt zu sein, waren exzellente Fachexpertise und Ausbildung, frühe Übernahme von Verantwortung bzw. aktueller (anspruchsvoller) Verantwortungsbereich, persönliche Erfolge/erfolgreiche Projekte, partnerschaftliches Verhalten an der Schnittstelle Fonds-/Asset Manager und Anleger-/Investorenseite und Engagement in der Branche über den Jobbereich hinaus die entscheidenden Kriterien für die Preisvergabe.



„Wir wollen damit Nachwuchskräfte honorieren, die früh im Berufsleben nicht nur hohes Engagement, sondern auch Innovationsgeist und Führungsstärke kombiniert mit einem starken Verantwortungsgefühl für das jeweilige Unternehmen und seine Kunden bewiesen haben. Gleichzeitig möchten wir andere motivieren, den Preisträgern nachzueifern und sich für geschäftsführende Funktionen zu positionieren", so Dr. Thomas A. Jesch, Vorstand des bii und Initiator der Awards, zur Intention der Auszeichnung.



„Wir zeichnen mit den ‚Forty under Forty‘-Awards bewusst junge Persönlichkeiten aus und nicht Unternehmen. Denn sie bilden mit ihrer Arbeit und den Projekten, die sie steuern und umsetzen, das Fundament für eine erfolgreiche zukunftsorientierte Firmenentwicklung. Das wollen wir würdigen“, ergänzt Michael-Klauke Werner, der ab 1. Juni die Funktion des geschäftsführenden Vorstandes beim bii übernehmen wird.



Nach der feierlichen Bekanntgabe der diesjährigen Sieger der bii Awards durch die jeweilige Kategorie-Jury gab es im Rahmen eines festlichen Abendessens die Möglichkeit für die Gewinner, sich kennenzulernen und beruflich zu vernetzen.



Der „Tag der institutionellen Kapitalanlage“ am 19. Mai 2022, in dessen Vorfeld die Preisverleihung erfolgte, dient institutionelle Investoren aus ganz Deutschland zum Austausch mit Anbietern von Investmentlösungen. In diesem Jahr stehen vor allem „Nachhaltigkeit und ESG“ und dabei insbesondere die Gesundheit des Menschen im Mittelpunkt der verschiedenen Vorträge und Diskussionsrunden.