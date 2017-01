Biesterfeld AG mietet Erweiterungsflächen in Hamburg

Die Biesterfeld AG, tätig in der Distribution von Kunststoffen, Kautschuk, Spezialchemikalien sowie im internationalen Handel mit Industrie- und Agrarchemikalien, hat in den letzten Dezembertagen 2016 in Hamburg, Kurze Mühren 1-3, ca. 1.240 m² Bürofläche angemietet. Die Flächen im insgesamt rund 20.000 m² umfassenden Geschäftshaus Spitalerhof werden zum Oktober 2017 bezogen. Das Unternehmen eröffnet damit einen neuen Standort in unmittelbarer Nähe seines Hauptsitzes in der Hamburger Innenstadt. Vermieter ist die Bayerische Ärzteversorgung. JLL war bei dieser Anmietung für die Biesterfeld AG vermittelnd und beratend tätig.

[…]