Bierwirth & Kluth managt Isarias Apartmenthotel in Hamburg

Ende 2016 hat die Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH den Management-Vertrag mit der Isaria Wohnbau AG für die ‚City Nord Serviced Apartments Kapstadtring‘ in Hamburg unterzeichnet. Das exklusive Boardinghouse mit 143 Zimmern entsteht derzeit in attraktiver Lage: am südlichen Rand der City Nord – direkt gegenüber dem 150 Hektar großen Stadtpark, der grünen Lunge der Hansestadt. Die unmittelbare Nähe zu Flughafen und Stadtzentrum erhöhen die Attraktivität des Standortes für Gäste und Mitarbeiter der zahlreichen Unternehmen mit Sitz in der City Nord und am Airport.

Das 12-stöckige ehemalige Bürogebäude am Kapstadtring 2 besteht aus einem Korpus der 60er Jahre, der von Grund auf renoviert und maßgeschneidert umgebaut wir...

[…]