Bienen+Partner baut weiteren Gewerbepark „MeinPark“

Nach Viersen und Krefeld wird nun in Mönchengladbach-Rheindahlen ein weiterer Gewerbepark der Marke „MeinWerk” realisiert. Auf einem 7.800 m² großen Grundstück entstehen zehn flexibel nutzbare Einheiten. Der Grundstücksverkauf der ehemaligen städtischen Fläche an Bienen+Partner ist bereits vollzogen, die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.

In Mönchengladbach entsteht mit „MeinWerk“ der siebte Gewerbepark des gleichnamigen Konzepts. Am Hamburgring, zwischen Kreisverkehr, Amazon-Logistikzentrum und Erkelenzer Straße, werden auf einem 7.800 m² großen ehemaligen städtischen Grundstück zehn Hallen- und Büroeinheiten errichtet. Die Einheiten werden nachhaltig nach hohen energetischen Standards gebaut und zum Festpreis als Eigentum angeboten. Da der Grundstücksverkauf mit der MeinWerk Projekt GmbH, die zu Bienen+Partner gehört, abgeschlossen ist, steht nun der Baubeginn unmittelbar bevor. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.



Die Bienen+Partner Immobilien GmbH hat bereits in Viersen und Krefeld sechs Gewerbeparks unter dem Namen „MeinWerk“ mit insgesamt 77 Einheiten und 57 Erwerbern umgesetzt. Nun folgt Mönchengladbach: Auf dem erworbenen, vormals städtischen Grundstück sollen zehn Gewerbeeinheiten entstehen. Das Projekt richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe, die die Flächen zunächst selbst nutzen und perspektivisch vermieten können. Vier Käufer für fünf Einheiten sind bereits vertraglich gebunden. Insgesamt sollen mindestens 40 Arbeitsplätze entstehen.



Die Einheiten werden in Stahlbetonbauweise errichtet und mit Nutzflächen von 245 m² oder 370 m² angeboten. Durch Kombination sind Flächen von bis zu 615 m² möglich. Eine Geschosshöhe von sechs Metern erlaubt den Einbau zusätzlicher Büro- oder Serviceflächen. Energiesparende Bauweise, Dachbegrünung und Photovoltaik sind Teil des Konzepts.



„Damit wird nicht nur eine Baulücke im Gewerbegebiet Rheindahlen geschlossen, sondern tatsächlich auch eine nachhaltige Marktlücke erschlossen“, sagt Dr. Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der Geschäftsführung von WFMG und städtischer Entwicklungsgesellschaft (EWMG). Rafael Lendzion, Teamleiter Unternehmensservice, ergänzt: „Unter optimaler Nutzung von Grundstücksressourcen entstehen mindestens 40 Arbeitsplätze und kann im besten Fall sogar verhindert werden, dass Betriebe ins Umland abwandern, wo entsprechende Angebote im Gegensatz zu Mönchengladbach bereits vorher bestanden.“ Besonders interessant vor dem Hintergrund geeigneter Fördermittel sei, dass der Erwerb von Teileigentum für kleine und mittelständische Firmen mit besonders attraktiven Zuschusssätzen gefördert werden kann.