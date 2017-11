Bien-Zenker und Hanse Haus offensichtlich im Verkaufsregal

Der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) vermeldete jüngst ein neues Rekordergebnis, wonach der Anteil von Fertighäusern an neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern aktuell einen Wert von 19,6 Prozent erreicht hat. Ende letzten Jahres waren es noch 17,8 Prozent. Der Sektor boomt im Kielwasser des anhaltenden Immobilienruns. Diese veritable Marktlage will der Finanzinvestor Adcuram offensichtlich nutzen, um seine beiden Töchter Bien-Zenker und Hanse Haus meistbietend zu verkaufen. Dies berichtet zumindest die „FAZ“ unter Berufung auf eigene Recherchen/Informationen.

Die Zeitung konstatiert weiter, dass sich die entsprechenden Verfahren bereits im zweiten Durchlauf befänden und dass die Verkaufsverträge noch in diesem Jahr unterschriftsreif bereitgestellt werden sollten. Adcuram will, so die „FAZ“ weiter, Bien-Zenker (seit 2013 unter den Fittichen der Münchener) und Hanse Haus (2014 erworben) zusammen verkaufen, – die Unternehmen sollen aber weiterhin unabhängig voneinander agieren. Kolportiert wird ein Transaktionsvolumen in der Größenordnung von einer Viertelmilliarde Euro.



Ein direkter Konkurrent der beiden Fertighaus-Spezialisten steht nach Informationen der „FAZ“ ebenfalls im Verkaufsregal: Der polnische Anbieter Danwood, mit Enterprise Investors als Eigentümer. Das Unternehmen schreibt rund 90 Prozent seines Umsatzes in Deutschland und arbeitet bevorzugt mit 3-D-Animationen. Enterprise Investors soll sich unbestätigten Angaben zufolge von Rothschild beraten lassen.