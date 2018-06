Bien-Ries startet Bau in Wiesbaden-Nordenstadt

Die auf Wohnimmobilien spezialisierte Bien-Ries AG hat 180 Wohnungen und Häuser auf einem rund 26.000 m² großen Grundstück in Wiesbaden-Nordenstadt geplant. Der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt wird demnächst eingereicht. Baubeginn ist vorrausichtlich im Herbst 2018. Im Sommer 2020 werden die ersten Eigentümer ihr neues Zuhause beziehen können.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Wiesbaden Wiesbaden Bien-RiesWiesbaden

In Wiesbaden wird die Bien-Ries AG zum ersten Mal neben 109 Eigentums­wohnungen auch 70 Einfamilienhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von rund 18.000 m² errichten. Der Verkaufsstart wird im September 2018 stattfinden.



Die auf Planung, Erstellung und Vermarktung von Wohnimmobilien spezialisierte Bien-Ries AG hat seit der Gründung im Jahr 2004 bereits über 2.300 Wohnungen mit einer gesamten Wohnfläche von rund 190.000 m² vermarktet. Damit gehört die Bien-Ries AG zu den größten Wohnimmobilien-Entwicklern im Rhein-Main-Gebiet.



„Das Bauvorhaben in Wiesbaden ist für uns in mehrfacher Hinsicht neu. Unser Wohnkonzept in Nordenstadt ist zum einen unser erstes Projekt in Wiesbaden. Zum anderen bieten wir hier zum ersten Mal gereihte Einfamilienhäuser an“, so Wolfgang Ries, Vorstand der Bien-Ries AG. „Gemeinsam mit den Schweizer Architekten von Atelier 5 haben wir Grundrisse entwickelt, die für die neuen Eigentümer ein besonderes Gefühl von Zuhause schaffen werden und die mit ihrer herausragenden Wohnarchitektur begeistern.“



„Gut ein Jahr, nachdem die Stadt Wiesbaden den Bebauungsplan zum Wohngebiet „Hainweg“ zur Rechtskraft gebracht hat, sind etwa 80 Prozent der Grundstücke bereits verkauft und die Erschließungsarbeiten voll im Gange“, erläutert SEG-Geschäftsführer Andreas Guntrum. Die Bien-Ries AG habe im Neubaugebiet im Wettbewerb der Bauträger die größten Flächenanteile erworben.