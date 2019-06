Bien-Ries plant neues Stadtquartier an der Hanauer Mainufer-Promenade

Die Bien-Ries AG plant auf einem rund 130.000 m² großen Areal auf dem ehemaligen Bautz-Areal im Hanauer Stadtteil Großauheim ein neues Stadtquartier mit circa 1300 neuen Wohnungen für rund 3.000 Menschen zu entwickeln. Nachdem der Magistrat der Stadt Hanau in seiner letzten Sitzung dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zugestimmt hat, wird - nach Beratung in öffentlicher Sitzung am 11. Juni im Struktur- und Umweltausschuss und am 13. Juni im Ortsbeirat Großauheim - die Stadtverordnetenversammlung am 17. Juni ihr Votum abgeben.

