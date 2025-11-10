Bielefeld: Oval Group mietet letzte Halle von GDD und Hagedorn

Mit dem Einzug der Oval Group ist der Logistikpark der Hagedorn Unternehmensgruppe und GDD Development in Bielefeld vollständig belegt. Die Halle 2 umfasst rund 8.000 m² – weitere Lagerstandorte des Unternehmens sind bereits in Planung. Alle drei Hallen wurden an regionale Unternehmen vergeben.

.

„Die Vollvermietung zeigt, wie attraktiv dieser Standort geworden ist. In enger Partnerschaft mit Hagedorn konnten wir innerhalb kurzer Zeit ein nachhaltiges und marktfähiges Projekt realisieren, das nunmehr insgesamt rund 100 Menschen einen Arbeitsplatz bietet“, ergänzt Jan-Gerd Bach, Geschäftsführer der GDD Development GmbH.



Seit dem 1. November 2025 nutzt die Oval Group GmbH die rund 8.000 m² große Halle 2, um ihre langjährige Erfahrung im Bereich Fulfilment in den Segmenten Food und Nonfood erstmals unter eigenem Namen umzusetzen. An diesem Standort werden bis zu 35 neue Arbeitsplätze geschaffen. Weitere Lagerstandorte sind bereits in der Planung. Zuvor hatten schon die Mestemacher GmbH (Halle 1) und die Loewe Logistics & Care GmbH (Halle 3) ihre neuen Flächen bezogen [wir berichteten]. Damit ist das im September 2023 veräußerte revitalisierte Gelände vollständig und langfristig vermietet.



„Wir freuen uns sehr, dass die Revitalisierung dieses Standorts genau das bewirkt hat, was wir uns vorgenommen hatten: hochwertige, zukunftsfähige Flächen für starke Unternehmen aus der Region zu schaffen“, sagt Axel Köster, Geschäftsführer der Hagedorn Revital GmbH.



Das Areal an der Gustav-Winkler-Straße 5-7 gilt als gelungenes Beispiel für die Umnutzung einer nicht mehr zeitgemäßen Gewerbefläche zu einem modernen Dienstleistungs- und Logistikstandort. Durch die Revitalisierung wurde ein langfristig tragfähiges Nutzungskonzept umgesetzt, das Arbeitsplätze sichert und zusätzlichen Flächenverbrauch vermeidet.



Die Vermittlung der letzten Einheit wurde durch Ruhr Real begleitet.