Ein privater Bestandshalter hat am Niederwall in Bielefeld ein Ärztehaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 898 m² gekauft. Der Kaufpreisfaktor lag beim ca. 20,1-Fachen der Jahresnettokaltmiete in Höhe von knapp über 94.000 Euro. Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Bielefeld war vermittelnd und beratend tätig.

