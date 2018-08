BID-Pläne für das Rathausquartier Hamburg vorgestellt

Das Modell des Business Improvement District (BID) bekommt Zuwachs: Zur Initiative BID Rathausquartier haben sich mehrere Grundeigentümer zusammengeschlossen, um ihr trotz hoher Frequenz etwas versteckt gelegenes Viertel mit rund 50 Grundstücken, etwa 65 Geschäften und 30 Gastronomien in den nächsten Jahren noch attraktiver zu entwickeln. Geplant sind u.a. die Neustrukturierung der Gehwege und Parkplätze sowie der Bereiche für Außenbewirtung, die Verlegung von Glasfaserkabel und ein mobiles Service-Team für Besucher und Lieferanten. „Das BID Rathausquartier schließt die Lücke auf der BID-Karte der Hamburger City zwischen BID Nikolaiquartier und BID Mönckebergstraße“, sagt Mareike Menzel, Projektleiterin beim zuständigen Aufgabenträger Zum Felde. Stadt und Handelskammer unterstützen das Vorhaben beratend, Die geplanten Maßnahmen und damit verbundenen Aufwendungen tragen die Grundeigentümer. Auf rund vier Millionen Euro über eine Laufzeit von fünf Jahren schätzt Mit-Initiator Barth den Investitionsbedarf.

