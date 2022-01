BID Dammtorstraße IV geht in die vierte Verlängerung

Das 2011 erstmalig eingerichtete BID Dammtorstraße kann seine Arbeit auch in den kommenden zwei Jahren fortsetzen. Grundlage dafür ist eine Rechtsverordnung, die der Senat am Dienstag erlassen hat. Damit wird zum vierten Mal ein Business Improvement District (BID) für das Gebiet entlang der Dammtorstraße, zwischen dem Stephansplatz im Norden und dem Gänsemarkt im Süden, eingerichtet.

Bereits in den ersten drei Jahren seit der Entstehung des ersten BID Opernboulevard im Jahr 2011 wurde die Dammtorstraße für mehr als zwei Millionen Euro komplett umgestaltet, z. B. durch großzügigere Fußgängerbereiche, neue hochwertige Gehwegplatten, neue Fahrradständer und Poller oder eine bessere Straßenbeleuchtung. Mit zwei weiteren BIDs 2014 und 2018 konnte die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt und die Aufenthaltsqualität im Quartier weiter gesteigert werden, unter anderem durch die Installation einer Weihnachtsbeleuchtung.



Für das nun eingerichtete vierte BID Dammtorstraße stehen in der Laufzeit von zwei Jahren rund 356.000 Euro zur Verfügung, die aus privaten Mitteln der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer finanziert werden. Ziel des BIDs ist es, die Dammtorstraße weiterhin als attraktiven Einzelhandels-, Dienstleistungs-, Gastronomie- und Kulturstandort zu erhalten. Dies soll z. B. durch zusätzliche Reinigung der Gehwegflächen, zusätzlichen Winterdienst oder kleine Reparaturen, wie dem Austausch von Gehwegplatten, Fahrradständern oder Pollern im öffentlichen Raum, geschehen. Die Weihnachtsbeleuchtung soll ebenfalls weiterhin betrieben werden.



„Ich freue mich über das kontinuierliche Engagement der Eigentümerinnen und Eigentümer in dem Gebiet entlang der Dammtorstraße. Gerade weil pandemiebedingt zwei schwierige Jahre hinter uns liegen, ist es ein starkes Zeichen für die Zukunft. Denn die Akteurinnen und Akteure der Business Improvement Districts in der Hamburger Innenstadt sind wichtige Partner der Freien und Hansestadt Hamburg, mit denen wir in den kommenden Jahren gemeinsam die Entwicklung der Hamburger City vorantreiben wollen. Deshalb unterstütze ich sehr, dass auch das BID Dammtorstraße IV sich weiterhin für sein Quartier und damit für Hamburg engagiert.", so Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.