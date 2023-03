Die Metje & Metje GbR hat ein Ladenlokal mit einer Mietfläche von rund 225 m² in dem Geschäftshaus Damm 34 in Top-1a-Lage in Braunschweig gemietet. Das Unternehmen plant, auf der zuvor durch Orsay genutzten Fläche am 28. April 2023 einen Bianco Concept-Store zu eröffnen. Vermieter der Immobilie ist eine private Eigentümergemeinschaft. Comfort war im Gemeinschaftsgeschäft mit Jo. Wolter Immobilien vermittelnd tätig.

