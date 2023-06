Der Bildverarbeitungsexperte Bi-Ber GmbH hat seinen Firmensitz nach Wildau verlegt. Die neuen Büros liegen in der Freiheitstraße 124-126 im Technologie- und Gründerzentrum Wildau, das im geschichtsträchtigen Gebäude der ehemaligen Maffei-Schwartzkopff-Werke auf 3.400 m² angesiedelt ist. Der neue Standort liegt in unmittelbarer Nähe der TH Wildau und weiterer Forschungsstätten am südöstlichen

[…]