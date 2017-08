BGV Unternehmensgruppe kauft WIP Hausverwaltung

Die Berliner Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH (BGV) hat die WIP Hausverwaltung mbH aus Dresden gekauft. Mit Wirkung zum 01.09.2017 plant die BGV den Kauf abzuschließen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

In der partnerschaftlichen Zusammenführung beider Unternehmen erwirbt die BGV Unternehmensgruppe Mandate von über 600 Einheiten im Raum Dresden. Alle Mitarbeiter der WIP Hausverwaltung GmbH werden übernommen und zeitnah in das Leitbild und Prozesse der BGV Unternehmensgruppe eingewiesen. Als Standort verbleibt die historische Villa direkt an der Elbe in der Bautzener Straße 120.



„Mit dem Erwerb der WIP haben wir einen wichtigen und strategischen Schritt vollzogen. Wir schließen das Dreieck Berlin-Leipzig- Dresden und können von unseren Standorten nun die gesamte ostdeutsche Region abdecken. Es zeigt sich, dass eine Symbiose von anorganischen und organischen Wachstum eine erfolgreiche Ausrichtung eines Unternehmens ist. Wir freuen uns auf die Arbeit“, so Sven Kubal, Geschäftsführer der BGV Unternehmensgruppe.