BGP Gruppe sammelt 20.000 Euro Spende für Lesewelt Berlin e.V.

Als Reaktion auf die Berichterstattung der RBB Abendschau am 2. Juni über die Arbeit der Lesewelt Berlin e.V. und die finanzielle Notlage des Vereins ist auf dem Sommerfest der BGP Gruppe eine Spendensumme von insgesamt 20.000 Euro zusammengekommen. So konnte in letzter Minute doch noch sichergestellt werden, dass auch nach den Sommerferien Berliner Kinder die Freude am Lesen mit Hilfe von ehrenamtlichen Lesewelt-Vorlesern entdecken können. Die Summe wurde gemeinsam von externen Gästen, BGP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, Führungskräften, dem Management und dem Unternehmen BGP Gruppe zusammengetragen.

„Bei Kindern die Freude am Lesen zu wecken, sie beim Lesenlernen zu unterstützen und ihre Sprachkenntnisse zu fördern, das ist ein großartiges Projekt des Vereins. Dazu leisten auch wir gerne einen Beitrag. Ich möchte mich auch noch einmal ausdrücklich für das große Engagement unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den guten Zweck sowie auch für ihre private Spendenbereitschaft bedanken“, sagt Worna Zohari, CEO der BGP Gruppe.