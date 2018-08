BGP Gruppe investiert über 100 Mio. Euro und plant Wachstum

Die BGP Gruppe verstärkt den Fokus auf die Optimierung und Modernisierung des Bestandes und setzt künftig auf Wachstum. So arbeitet das Unternehmen gerade einen rund 100 Millionen Euro schweren Investitionsplan ab. Derzeit laufen größere Modernisierungsvorhaben in Köln, Karlsruhe und in einem Pilotprojekt in Münster. Zudem wurde durch den Erwerb von Erbbaugrundstücken die Erbbaurechtsquote im BGP-Portfolio von über 30 Prozent auf zwei Prozent gesenkt. Damit konnten die Qualität und das Risikoprofil des bereits langfristig auf moderatem Niveau durchfinanzierten Portfolios insgesamt deutlich verbessert werden.

Schwerpunkt der künftigen Aktivitäten auf wachstumsstarken Regionen

Darüber hinaus soll der Bestand weiter ausgebaut werden. Die BGP Gruppe plant den Erwerb von Wohnimmobilien oder Gesellschaften in wachstumsstarken Regionen in Deutschland. Ab 2019 sollen die Aktivitäten auch auf Neubauprojektentwicklungen erweitert werden. Dagegen sollen in Städten, in denen die BGP Gruppe keine kritische Masse besitzt oder aufbauen will, noch in diesem Jahr und 2019 Objekte verkauft werden.



Restrukturierung und Erweiterung der Führungsmannschaft

„Wir haben in den vergangenen Monaten den Schwerpunkt auf die Restrukturierung des Unternehmens gelegt und die Führungsmannschaft in den Bereichen Portfolio- und Asset Management, Vermietung, Technik, Einkauf, Finanzen sowie Recht komplettiert. Diese Reorganisation und die damit verbundene Professionalisierung ist dank des hohen Engagements unserer Mitarbeiter bisher sehr erfolgreich verlaufen und wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Mit dieser Aufstellung können wir künftig noch stärker auf die Modernisierung und Nachverdichtung des Bestandes sowie auf weiteres Wachstum setzen“, erklärt Worna Zohari, Chief Executive Officer (CEO) der BGP Gruppe.



„Die BGP Gruppe profiliert sich weiter als ein vollintegriertes und nachhaltig agierendes Wohnungsunternehmen mit Fokus auf der langfristigen Wertentwicklung des eigenen Portfolios. Wir möchten unseren Kunden, den Mietern, Wohnraum im preisgünstigen bis mittleren Segment in guter Qualität und einem marktgerechten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit der Fokussierung auf deutsche Wachstumsregionen und unserem breit verzweigten Niederlassungsnetzwerk soll zudem eine effiziente und mieterorientierte Verwaltung sichergestellt werden. Unseren Mitarbeitern sollen Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive geboten werden“, sagt Zohari.