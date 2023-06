BentallGreenOak (BGO) und Thirteen Seven realisieren den "Mittelweser Park“ in Estorf nordwestlich von Hannover und haben zu diesem Zweck ein 270.000 m² großes Grundstück in der Gemeinde nahe Nienburg von einem privaten Investor erworben. Insgesamt zwölf Hallen mit Flächen ab 3.700 m² werden voraussichtlich im dritten Quartal 2024 fertiggestellt.

Fotos: Thirteen Seven



