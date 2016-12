Vorsorgliche Eigenbedarfskündigung ist nicht zulässig

Ein Vermieter, der seinem Mieter wegen Eigenbedarfs kündigt, muss diesen konkret und zeitnah nachweisen können. Eine Vertragsauflösung für einen eventuellen Fall, also beispielsweise die in ferner Zukunft geplante Aufnahme einer an Demenz erkrankten Mutter, ist nicht rechtsgültig. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte die Eigenbedarfskündigung „auf Vorrat“ für nicht zulässig (Az.: VIII ZR 300/15).

.

Im konkreten Fall hatte ein Vermieter aus Landsberg seiner Mieterin mit der Begründung gekündigt, seine pflegebedürftige Mutter solle in die Wohnung einziehen. Er hatte eiligen Eigenbedarf angemeldet.

Nach dem Auszug der Mieterin blieb die Wohnung jedoch leer stehen, da die alte Dame gar nicht vorhatte, umzuziehen. Die Mieterin klagte auf Schadenersatz und konnte Zeugen benennen, die bestätigten, dass die Mutter offensichtlich erst durch die freigewordene Wohnung dazu ermuntert werden sollte, in die Nähe ihres Sohnes zu wechseln. Die Mutter verstarb zwei Jahre nach dem Auszug der Mieterin - in ihrer eigenen Wohnung. Amts- und Landgericht lehnten die Schadenersatzklage der grundlos Vertriebenen ab.



Die Karlsruher Richter entschieden dagegen, dass für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs eine sogenannte Vorratskündigung mit einem nicht konkret zu benennenden Nutzungswunsch eines Verwandten nicht ausreicht. Vielmehr müsse der Nutzungswunsch derart „verdichtet“ sein, dass eine zeitnahe Eigennutzung absehbar sei. Im konkreten Fall signalisiere schon die zeitliche Abfolge der Ereignisse, dass der Vermieter mit seiner Kündigung die spätere Nutzung der Wohnung durch seine Mutter quasi erst vorbereiten wollte. Der BGH verwies den Rechtstreit, die Schadenersatzklage, an das Landgericht zurück.