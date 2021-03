BGH: Mieterverein scheitert mit Musterklage

Die Mus­ter­fest­stel­lungs­klage des Münchner Mietervereins zu Mie­t­er­höh­ungen ist vor dem BGH gescheitert. Der oberste Gerichtshof entschied heute, dass die Vermieterin aufgrund der im Dezember 2018 für die Zeit ab Dezember 2019 angekündigten Modernisierungsmaßnahmen in ihrer großen Wohnanlage in Schwabing eine Mieterhöhung nach den bis Ende 2018 geltenden Vorschriften berechnen kann, obwohl die Arbeiten erst ein Jahr später beginnen sollten.

Für Modernisierungen gilt eine reduzierte Umlagemöglichkeit von 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten (statt zuvor 11 Prozent) und erstmalig eine Kappung bei 3 Euro bzw. 2 Euro/m² Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren, wenn die Modernisierungsmaßnahmen nach dem 31.12.2018 angekündigt wurden. Die Immobilien GmbH kündigte ihren Mietern am 27.12.2018 verschiedene Modernisierungsarbeiten an. Diese Arbeiten sollten erst im Frühjahr 2021 beginnen und damit mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung. Der DMB Mieterverein München hielt dieses Vorgehen für eine Umgehung des neuen – mieterfreundlichen – Rechts. In der ersten Instanz vor dem Oberlandesgericht München hatte der DMB Mieterverein München stellvertretend für die Mieter des Hohenzollernkarrees in Schwabing die erste bundesweite Musterfeststellungsklage im Mietrecht gewonnen. Doch die Gegenseite ging in Revision. Der Bundesgerichtshof hat die Klage des Mietervereins gegen die Immobilien GmbH, mit der gefordert wurde, dass die Mieterhöhungen im Karree nach neuem, mieterfreundlichem Recht abgerechnet werden müssen, nun abgewiesen.



Das betroffene Ehepaar muss nun mit 729 Euro mehr Miete pro Monat nach der Modernisierung rechnen. Wäre die Klage erfolgreich gewesen, hätte die Eigentümerin nur rund 230 Euro pro Monat mehr verlangen dürfen.



Der Münchner Mieterverein, der die Musterklage geführt hatte, sowie der Deutsche Mieterbund, nannten die Entscheidung enttäuschend. „Das heißt, dass auf die Mieterinnen und Mieter nun deutlich extremere Mieterhöhungen nach der Modernisierung zukommen“, sagte Geschäftsführer Volker Rastätter. „Viele Menschen werden sich das Leben im Hohenzollernkarree nicht mehr leisten können und somit ihr Zuhause verlieren.“ Trotzdem bedeute die Entscheidung laut Rastätter aber nicht, dass die Mieter die angekündigten Mieterhöhungen in der geforderten Höhe auch bezahlen müssten. „Es gibt noch andere juristische Möglichkeiten, die wir derzeit prüfen“, so Rastätter.



Ein herber Rückschlag ergänzt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Die heutige Entscheidung des Bundesgerichtshofes, wonach die Immobilien GmbH die Miete nach Modernisierung ohne die seit 2019 geltende Kappungsgrenze erhöhen darf, werde zu einer weiteren „Verdrängung auf dem Mietwohnungsmarkt“ führen. mso wichtiger ist, dass die Politik endlich für ausreichend bezahlbaren Wohnraum sorgt - und dies nicht immer nur verspricht. Solange das nicht der Fall ist, brauchen wir einen sofortigen bundesweiten Mietenstopp sowie eine sozialverträgliche Modernisierung von Wohnraum, die nicht zu Verdrängung der Mieterinnen und Mieter führt“, fordert Siebenkotten.