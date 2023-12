BGA und Falkensteg vermarkten Project Grundstücke

Bei der insolventen Nürnberger Project Immobilien-Gruppe ist die Verwertung der Grundstücke angelaufen. Insolvenzverwalter Volker Böhm hat das Maklerunternehmen BGA Invest sowie das Beratungsunternehmen Falkensteg damit beauftragt.

.

„Die meisten der zu verkaufenden Grundstücke befinden sich in sehr guten Lagen attraktiver deutscher Großstädte, etwa in Berlin, Düsseldorf oder Wiesbaden“, betont Rechtsanwalt Volker Böhm, von der Kanzlei Schultze & Braun. „Deshalb erwarten wir – auch wenn der Immobilienmarkt zur Zeit schwierig ist – signifikante Erlöse.“



Bei 23 Immobilien handelt es sich um unbebaute Grundstücke. Project Immobilien hatte den Kauf der Grundstücke über Publikumsfonds finanziert. „Alle Grundstücke sollen bestmöglich in einem strukturierten Prozess zugunsten der Gläubiger und Anleger verwertet werden“, erläutert Böhm. Fondsverwaltung und Insolvenzverwalter haben deshalb gemeinsam beschlossen, sämtliche unbebaute Grundstücke von Project Immobilien in einem gemeinsamen Investorenprozess zu vermarkten. Die Vermarktung erfolgt unabhängig von der Frage, ob bereits ein Insolvenzverfahren über die jeweilige Grundstücksgesellschaft eingeleitet wurde oder nicht.



Bei fünf Immobilien wurde bereits mit den Bauarbeiten begonnen, und einige Wohnungen sind verkauft. Im jetzigen Marktumfeld ist allerdings nicht damit zu rechnen, Investoren zu finden, die die Projekte zu Ende führen und die Wohnungen einzeln vermarkten. „Wir bieten daher den Wohnungskäufern die Rückabwicklung ihres Kaufvertrages an, damit diese Objekte an Investoren veräußert werden können, die die Immobilien fertigstellen und in den eigenen Bestand nehmen“, sagt Volker Böhm. „Wir gehen davon aus, dass der Weiterverkauf dieser Projekte dann zu besseren Konditionen möglich ist, sodass wir den Käufern anschließend die bereits gezahlten Kaufpreisraten erstatten können.“



In den Verkauf gelangen auch sieben Projekte, die entweder ganz oder weit überwiegend für gewerbliche Nutzung konzipiert sind. Soweit dort z.T. Wohneinheiten enthalten sind, sind diese – mit Ausnahme eines Projektes – noch nicht verkauft.



Liste der zum Verkauf stehenden Grundstücke:



• Wohnen - An der Billwiese 22-28 in Oberursel

• Wohnen - Annastraße/Wiesbadener Straße 63-65 in Wiesbaden

• Gewerbe - Babelsberger Str/ Friedrich-List-Straße in Potsdam

• Gewerbe - Brückenstraße 16 in Berlin-Mitte

• Wohnen - Dachauer Straße in Erding

• Wohnen - Dillenburger Weg 50 in Düsseldorf

• Wohnen - Deutenbacher Straße 3 in Stein

• Wohnen - Düsseldorfer Straße 232 in Neuss

• Wohnen - Düsseldorfer Straße 232 + Cruthov in Neuss

• Wohnen - Eitelstraße 9-10 in Berlin-Lichtenberg

• Wohnen - Hochschulring 25 in Wildau

• Wohnen - Hansaallee 242 in Düsseldorf

• Gewerbe - Hochstraße 46 in Berlin-Mitte

• Wohnen - Jahnstraße 7 in Teltow

• Wohnen - Jägerstraße 46/Cruthovener Straße 8 in Düsseldorf

• Wohnen - Levlingstraße 32-34b, Schultheißstraße 3-5 in Ingolstadt

• Wohnen - Leipziger Straße 9D-10A, 61 in Potsdam

• Wohnen - Mühlenbecker Weg 4 in Oranienburg-Lehnitz

• Wohnen - Marktstraße / Gärtnerstraße in Quickborn

• Wohnen - Münchner Straße in Karlsfeld

• Wohnen - Naumburger Straße 36 in Kassel

• Wohnen - Oderstraße (ohne Nr.) in Teltow/Kleinmachnow

• Wohnen - Reinhardtstraße 49 in Berlin-Mitte

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Bilker Allee 233 in Düsseldorf-Friedrichstadt

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Ludwigshafener Straße 14-16 in Düsseldorf-Eller

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Rembrandtstraße 20-21 in Berlin-Schöneberg

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Roelckestraße 13 in Berlin-Pamkow

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Worringer Platz 4 in Düsseldorf-Stadtmitte

• Im Bau, ohne Rückabw. Gewerbe - Am Borsigturm 74 in Berlin-Tegel

• Im Bau, ohne Rückabw. Gewerbe - Albert-Einstein-Ring 22 in Kleinmachnow nicht

• Im Bau, ohne Rückabw. Gewerbe - Silbersteinstraße 16 in Berlin-Neukölln

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Wendenschloßstraße 142, 152, Charlottenstraße 1 in Berlin-Köpenick

• Im Bau+Rückabw. Wohnen - Angerstraße in Freising

• Im Bau, ohne Rückabw. Gewerbe - Berliner Straße 70A in Berlin-Tegel

• Im Bau, ohne Rückabw. Gewerbe - Rheinstraße 11 in Teltow