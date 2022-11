BGA Invest engagiert Gregor Rahmel als Leiter Akquisition für die Assetklasse Wohnimmobilien. „Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seiner tiefgehenden Marktkenntnis in der Assetklasse Wohnimmobilien wird er unser Wachstum auch in einem herausfordernden Marktumfeld weiter vorantreiben“, so Gründer und Geschäftsführer Marco Schlottermüller.

Fotos: BGA Invest GmbH/Radmila Dier



