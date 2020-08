BGA Invest vermittelt drei Büro- und Wohnimmobilien in Süddeutschland

BGA Invest hat ein Mehrfamilienhaus in Olching und ein Grundstück mit einem projektierten Mehrfamilienhaus in Starnberg vermitteln. Der Kaufpreis für beide Objekte liegt zusammen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Zudem vermittelte der Transaktionsberater in der vergangenen Woche eine Büroimmobilie in Gärtringen nahe Stuttgart.

Erfolgreiche Transaktionen in Olching und Starnberg

Das Investoren-Interesse an der Assetklasse Wohnen im Großraum München ist nach wie vor hoch, wodurch BGA Invest gleich zwei Deals begleiten konnte. Bei der Immobilie in Olching handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt neun Wohneinheiten. Das Objekt aus dem Jahr 1969 verfügt über rund 400 m² Mietfläche und 20 Stellplätze. Verkäufer ist eine Privatperson, Käufer ein Immobilienunternehmen aus München. Olching liegt im Landkreis Fürstenfeldbruck etwa 20 Kilometer nordwestlich von München und zählt rund 30.000 Einwohner.



Bei der Immobilie in Starnberg handelt es sich um ein 1997 erbautes Bestandsgebäude mit rund 240 m² Wohnfläche auf einem über 550 m² großen Grundstück in unmittelbarer Nähe mit Seeblick zum Starnberger See. Für das Grundstück liegt eine Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten vor, sodass erhebliches Entwicklungspotential besteht. Verkäufer wie auch Käufer stammen aus der bayerischen Landeshauptstadt.



„Beide Transaktionen zeigen, dass trotz der Covid-19-Pandemie Investitionen in Wohnimmobilien weiter gefragt sind und auch Banken bereit sind diese zu finanzieren. Gerade in den großen Schwarmstädten wie München mit seinen Umlandgemeinden sind und bleiben Investitionen in Grundeigentum weiter krisenresistent“, so Stefan Sus, Partner und Leiter des Kooperations- und Vertriebsmanagements bei BGA Invest.



Büroimmobilie in Gärtringen

Eine Objektgesellschaft aus Stuttgart, deren Geschäfte von der Adrecon GmbH geleitet werden, hat die Büroimmobilie in der Max-Planck-Straße 6-8 mit einer Gesamtmietfläche von rund 3.100 m² an ein mittelständisches Familienunternehmen aus Rheinland-Pfalz verkauft. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.



Die Immobilie aus dem Jahr 2001 wurde auf einem 4.800 m² großen Areal errichtet. Das Bürogebäude wird aktuell von sieben Mietparteien genutzt. Die Leerstandquote liegt derzeit bei unter drei Prozent. Es werden Mieteinnahmen im mittleren sechsstelligen Bereich erzielt. Zu dem Objekt gehören darüber hinaus 91 Pkw-Stellplätze.



Die Gewerbeimmobilie liegt im Gewerbegebiet Gärtringen. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Weiter besteht eine ÖPNV-Anbindung durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Bahnhof. Von dort ist die Stadtmitte von Gärtringen in wenigen Minuten erreichbar.