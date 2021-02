BGA Invest verbucht neues Rekord-Transaktionsvolumen

Die Grünwälder haben sich im vergangenen Jahr noch einmal selbst übertroffen und den bisherigen Rekord von 652 Mio. Euro aus dem Jahr 2019 eingestellt. Erfolgstreiber war 2020 erneut die Assetklasse Wohnen, die rund 58 % des gesamten Transaktionsvolumens ausmachte.

.

BGA Invest hat allein im Bereich Wohnen rund 405 Mio. Euro umgesetzt. Davon entfallen mit rund 183 Mio. Euro fast 26 Prozent des Gesamtergebnisses auf Objekte im Geförderten Wohnen. Das Unternehmen sieht deshalb eine weiterhin steigende Nachfrage bei Investoren für Gefördertes Wohnen.



„Wir sehen eine deutlich gestiegene Akzeptanz für Investitionen im Bereich des Geförderten Wohnens und eine entsprechend steigende Nachfrage. Langfristige und auch soziale Überlegungen spielen bei der Anlageentscheidung in diesem Bereich eine große Rolle. Gleichzeitig erleben wir durch die gestiegene Nachfrage auch einen moderaten Preisanstieg dieser Immobilien“, erläutert Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest.



Gemischt genutzte Wohn- und Geschäftshäuser sowie reine Gewerbeimmobilien, darunter Büroimmobilien sowie Fachmarkt- und Einzelhandelszentren, sind mit einem Anteil von insgesamt rund 42 Prozent und insgesamt ca. 300 Mio. Euro für das Transaktionsvolumen von BGA Invest verantwortlich. Besonders die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern in Top-Lagen der Münchner Innenstadt haben am Markt Aufmerksamkeit auf sich gezogen.



Wesentlich zur stabilen Geschäftsentwicklung trotz der Corona-Pandemie haben laut dem Transaktionsberater die etablierten Kooperationen mit Privatbanken sowie die Digitalisierung verschiedener Prozesse beigetragen, darunter etwa die konsequente Nutzung von virtuellen 360-Grad Besichtigungen der Objekte und die strategische Investition in die unternehmenseigene technische Infrastruktur.



„Wir konnten uns schnell auf die veränderte Situation einstellen. Dabei hat unsere unternehmerische Entscheidung, auf einen hohen Digitalisierungsgrad vieler Prozesse zu setzen, sehr geholfen. Garant für das stabile Geschäfts im Jahr 2020 waren aber vor allem die verlässlichen und gewachsenen Beziehungen in unserem Netzwerk, zu Kunden wie auch zu Kooperationspartnern“, fasst Marco Schlottermüller abschließend zusammen.