BGA Invest stellt für die Metropolregion München eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien fest. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion eines Wohnportfolios in München-Germering hat der Transaktionsberater aus Grünwald in den zurückliegenden Monaten allein in der bayerischen Landeshauptstadt und dem Umland Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 180

[…]