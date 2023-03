BGA Invest kooperiert mit BW-Bank

Die BGA Invest GmbH ist eine Kooperation mit dem Wealth Management der Baden-Württembergische Bank, einer Einheit der Landesbank Baden-Württemberg, eingegangen. Damit erweitert der Transaktionsberater seinen Tätigkeitsradius im bundesweiten Geschäft mit dem Verkauf von Immobilien für Dritte.

.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird BGA Invest zunächst die Niederlassungen in Bayern betreuen, zukünftig werden weitere ausgewählte Standorte folgen. Das Wealth Management der BW-Bank ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und neben dem Hauptstandort Stuttgart in Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mainz, Mannheim, München, Nürnberg sowie seit kurzem auch in Baden-Baden vertreten. Durch die Kooperation mit BGA Invest erweitert sich das Leistungsspektrum der individuellen Lösungen für das gehobene Privatkundengeschäft der BW-Bank. Neben der LBBW Tochter Immobilienvermittlung BW GmbH, wird BGA Invest den Transaktionsprozess bei Verkäufen von Wohn- und im Schwerpunkt bei Gewerbeimmobilien strukturieren.



„Die Kooperation mit der BW-Bank wird unser bundesweites Geschäftsfeld wesentlich erweitern. Wir freuen uns, dass wir mit der zukünftigen Zusammenarbeit unsere langjährige Expertise als Transaktionsberater für die Kunden der BW-Bank einbringen können. Dabei haben wir auch stets dynamische Marktphasen im Blick", so Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest.