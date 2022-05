BGA Invest holt Michael Schmenger an Bord

Der Transaktionsberater BGA Invest verstärkt mit Michael Schmenger das Team für den Bereich Gewerbeimmobilien. Der 38-Jährige wird künftig die bundesweite Vermarktung in dieser Assetklasse weiter ausbauen. Nach Harald Ziller als Head of Acquisition und Thomas Hermann mit dem Schwerpunkt auf den ostdeutschen Bundesländern ist Michael Schmenger der nächste branchenbekannte Neuzugang bei BGA Invest.

.

Der studierte Immobilienökonom (IREBS) verfügt über mehr als 15 Jahre Branchen-Erfahrung. Schmenger kommt von der Hammer AG/Hammer Real GmbH, wo er ab 2013 als Leiter Immobilienmanagement und Prokurist tätig gewesen ist. Seit 2017 fungierte er als Geschäftsführer Immobilienmanagement der Hammer Real GmbH und verantwortete die strategische Ausrichtung des Geschäftsfeldes sowie die Durchführung von Immobilienverkäufen aus dem Bestand. Zu den weiteren beruflichen Stationen von Schmenger gehört auch die Strabag Property and Facility Services GmbH.



„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei BGA Invest. In den letzten Jahren ist das Unternehmen dynamisch gewachsen und hat mit starken Ergebnissen überzeugt, die vom Markt aufmerksam verfolgt wurden. Aufgrund des belastbaren Netzwerks von BGA Invest konnten dabei auch Objekte in prominenten A-Lagen vermittelt werden, was ein deutliches Ausrufezeichen darstellt. Ich freue mich, künftig meinen Teil zum Unternehmenswachstum beitragen zu können„, so Michael Schmenger über seine neue Aufgabe.



„Transaktionen in der Assetklasse Gewerbeimmobilien sind eine wichtige Säule für unser Unternehmen. Mit Michael Schmenger haben wir einen Spezialisten ins Team geholt, der uns mit seiner Expertise bestmöglich unterstützen wird – von der Objektbewertung über die Beratung und Kundenakquise bis hin zur Vermittlung“, sagt Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest, sagt.