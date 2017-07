BFW NRW gründet Fachausschuss Baukostensenkung

Vergangenen Freitag fand in Düsseldorf die konstituierende Sitzung des neu gegründeten Fachausschusses statt. Ziel des neuen Ausschusses ist, der neuen Landesregierung konkrete Maßnahmen zu unterbreiten, die das Bauen in Nordrhein-Westfalen vereinfachen und wieder bezahlbar machen. Die NRW-Bundesbauministerium Ina Scharrenbach hatte erst am vergangenen Freitag ein Moratorium zur Landesbauordnung angekündigt [NRW-Bauministerin kündigt Moratorium zur Landesbauordnung an].

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und FDP der Baukostensenkung verschrieben und die Einführung einer Kommission zur Baukostensenkung durch Reduktion landeseigener Vorgaben angekündigt. „Der BFW NRW möchte mit diesem Fachausschuss dieser Kommission zuarbeiten und konkrete Vorschläge erarbeiten, die das Bauen in NRW vereinfacht und wieder möglich macht “, kommentiert Geschäftsführerin RA´in Elisabeth Gendziorra die Gründung des Fachausschusses. „Das Ziel mehr bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in NRW zu schaffen, kann nur erreicht werden, wenn baukostentreibende Vorgaben entweder abgeschwächt oder abgeschafft werden. Der Preissteigerungsspirale durch gesetzliche Maßnahmen muss ein Ende gesetzt werden“, so Gendziorra weiter.



„Die konstituierende Sitzung war ein gelungener Auftakt für den neuen BFW-Fachausschuss“, betont Dirk Salewski, Mitglied des Landesvorstandes. „Im Zentrum der Diskussion stand die Landesbauordnung, die viel Potenzial zur Reduzierung der Baukosten hat. Ein passendes Beispiel ist hier die Regelung zu Bereitstellung von Spielflächen bei Gebäuden mit mehr als einer Wohnung. Die entstehenden zusätzlichen Kosten stehen in keiner Relation zum tatsächlichen Nutzen. Ziel des Fachausschusses ist es auf solche Punkte aufmerksam zu machen, eine Kostenabschätzung abzugeben und schließlich Alternativlösungen aufzuzeigen.“