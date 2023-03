BFW Landesverband Nord wählt Vorstand neu

Auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am 02.03.2023 hat der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) turnusgemäß seinen Vorstand neu gewählt: Dabei wurde Sönke Struck als Vorsitzender bestätigt. Neu dabei sind Kai Holsten, Nikolas Jorzick und Ulrike Wessel.

