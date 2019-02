Das Berufsfortbildungswerk, gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw), hat auf Vermittlung von Angermann ca. 580 m² Bürofläche in der Hammerbrookstraße 92 (City Süd) angemietet. Der Einzug in die dortigen Tri-Towers soll im Februar 2019 erfolgen. Vermieter ist die Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Hamburg 1 KG, die zu Real I.S. gehört.

