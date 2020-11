BFL Investment stellt Voltapark in Bockenheim fertig

Die BFL Investment GmbH hat das Projekt Voltapark im Frankfurter Stadtteil Bockenheim finalisiert. Der Projektentwickler hatte das denkmalgeschützte ehemalige Elektrizitätswerk Bockenheim revitalisiert. Zudem wurde das Gebäude um den Neubau zweier Wohntürme über der historischen Halle ergänzt. Insgesamt bietet der Voltapark mit einer Bruttogeschossfläche von rund 6.700 m² Platz für 34 hochwertige Wohneinheiten mit Loftcharakter, einem Rewe Markt sowie weiteren Büroflächen und grenzt an einen öffentlich zugänglichen Park inklusive Spielplatz. Nachdem die Gewerbeflächen bereits Ende 2019 bezogen wurden, hat im Sommer 2020 die Vermietung der Wohnungen begonnen.

