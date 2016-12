Schadenersatz aus Schrottimmobilien-Invests ist nicht steuerpflichtig

Eine finanzielle Entschädigung für den weiteren Anspruchsverzicht und die Rücknahme einer Schadenersatzklage im Zuge der Rückabwicklung eines Invests in einen geschlossenen Immobilienfonds mit sogenannten Schrottimmobilien, darf finanztechnisch nicht als Veräußerungsgewinn klassifiziert werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Saldo aus drei identischen Urteilen nun offiziell verkündet (Az. IX R 44/14, IX R 45/14 und IX R27/15). Mit der Neudefinition einer solchen Zahlung entbehrt die gängige Praxis der Finanzämter diese als steuerpflichtig einzustufen, der Grundlage.

.

Die drei Streitfälle waren nahezu deckungsgleich. Die späteren Kläger hatten Kapital in Anteile an geschlossenen Immobilienfonds investiert, deren Objekte sich jedoch als minderwertig erwiesen und die zugesagten Erträge nicht abwarfen. Die Anleger forderten von der verantwortlichen Bank die Rückabwicklung der Verträge und machten Schadenersatz geltend. Die Bank offerierte über eine Tochtergesellschaft eine monetäre Entschädigung für Klagerücknahme und Anspruchsverzicht, die die Kläger annahmen und somit eine Zahlung für die Rückgabe ihrer Anteile an den Immobilienfonds erhielten. Die Finanzämter versteuerten die Summen als privaten Veräußerungsgewinn.



Die Richter widersprachen nun dieser Praxis und stellten klar, dass ein Teil des Geldes als Entschädigung und für den Anspruchsverzicht geflossen sei – und somit nicht steuerbar ist. Steuerberater werten die Richtersprüche als positives Votum für Anleger, die durch Schrottimmobilien eh schon gebeutelt worden wären, sich aber zusätzlich noch damit hätten abfinden müssen, dass die Finanzämter aus einen wirtschaftlichen Verlustgeschäft noch einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn heraus gelesen hätten.



Zu Klärung der Frage, nach welchem Prinzip der Anteil des nicht steuerbaren Geldes künftig berechnet werden soll, verwies der BFH die Angelegenheit zurück an die Finanzgerichte.