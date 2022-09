BF.Real Estate Finance eröffnet Niederlassung in Düsseldorf

Die BF.Real Estate Finance GmbH eröffnet zum 1. September 2022 eine Niederlassung in Düsseldorf. Von dem neuen Standort aus werden zukünftig Kunden im gesamten Rhein-Ruhr-Gebiet und den angrenzenden Regionen betreut. Als Leiter der neuen Niederlassung wurde Alexander Micheel (48) gewonnen.

.

„Alexander Micheel bringt das ideale Profil für die Leitung unserer Niederlassung in Nordrhein-Westfalen mit. In den vergangenen 20 Jahren hat er umfangreiche Erfahrungen in der Projektentwicklung und -finanzierung gesammelt. Hinzu kommt, dass seine beruflichen Wurzeln im Bankensektor liegen. Er kennt also beide Seiten des Finanzierungsgeschäfts, die des Kreditnehmers und des Kreditgebers“, kommentiert Fabio Carrozza, Geschäftsführer der BF.Real Estate Finance.



Alexander Micheel wechselt von der Harfid Holding GmbH in Essen, wo er als Kaufmännischer Geschäftsführer Projektentwicklung fungierte. Zuvor arbeitete der Immobilienökonom, Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann zwischen 2016 und 2020 für die LIST Gruppe, zuerst als Geschäftsführer der LIST Invest, danach als Kaufmännischer Geschäftsführer der LIST Develop Residential. Frühere berufliche Stationen waren die Hochtief AG, die Hypothekenbank in Essen AG und die Dresdner Bank AG.



„Ich freue mich, künftig das Gesicht der BF.Real Estate Finance in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen zu sein. Mit meiner Erfahrung gerade auch in der regionalen Immobilienbranche und meinem Netzwerk will ich das Wachstum der BF.Real Estate Finance weiter vorantreiben“, ergänzt Alexander Micheel.



„Als bevölkerungsreichstes Bundesland ist Nordrhein-Westfalen ein sehr wichtiger Markt für uns, an dem wir bislang noch nicht mit einer Niederlassung vertreten waren. Die zahlreichen Immobilienkunden und Finanzierungspartner in dieser bedeutenden Wirtschaftsregion können wir nun vor Ort betreuen“, fügt Francesco Fedele, CEO der Muttergesellschaft BF.direkt AG, hinzu.



Bislang war die BF.direkt AG in Stuttgart, Frankfurt, Berlin und München mit Niederlassungen vertreten. Ziel ist es, in allen wichtigen Metropolen in Deutschland präsent zu sein. Der neue Standort in Düsseldorf soll zeitnah personell verstärkt werden.