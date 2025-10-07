BF-Gruppe und Fox gründen JV für Logistikimmobilienfinanzierung

Die BF-Gruppe und die Fox Group gründen eine gemeinsame Gesellschaft, die sich auf die Finanzierung von Logistikprojekten konzentriert. In die neue BF.infrastructure Finance bringt die Fox Group eine proprietäre Deal-Pipeline ein und identifiziert geeignete Finanzierungsobjekte, während die BF-Gruppe vor allem ihre Kreditexpertise beiträgt. Die Geschäftsführung wird paritätisch besetzt.

.

Ziel des Joint Ventures ist die Auflage von Debt-Strukturen, welche professionellen Investoren Anlagechancen im Bereich der Logistikimmobilienprojektentwicklung bietet und Immobilienprojektentwicklern eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung zur Verfügung stellt. Die Joint-Venture-Partner reagieren damit auf attraktive Renditemöglichkeiten in diesem Bereich. Der Kapitalbedarf ist hoch, gleichzeitig halten sich die Banken jedoch zurück. Es gibt also Marktpotential für alternative Finanzierungen im Logistikimmobilienprojektentwicklungsbereich. Des Weiteren ist das Segment attraktiv, weil das Ausfallrisiko bei Logistikfinanzierungen relativ gering ist – unter anderem wegen des hohen Flächenbedarfs und der kurzen Kapitalbindungsdauer in dem hier anvisierten Zielprodukt.



„Wir sehen im Bereich alternative Finanzierungen mit Fokus auf Logistikimmobilienprojekte eine klare Marktlücke. Mit den Debt-Strukturen unseres Joint Ventures wollen wir in diese Lücke stoßen und dem Markt attraktive Finanzierungslösungen zur Verfügung stellen“, sagt Francesco Fedele, CEO der BF.direkt AG.