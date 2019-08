Versicherung finanziert Leipziger Gewerbeportfolio

Die BF.direkt AG hat die Refinanzierung eines Gewerbeimmobilienportfolios in Leipzig strukturiert. Das Finanzierungsvolumen liegt bei rund 60 Mio. Euro, was einem Loan-to-Value von unter 65 Prozent entspricht. Mit der neuen, langfristigen Finanzierung wurde die bestehende Finanzierung von mehreren Banken abgelöst. Bei den Immobilien handelt es sich um mehrere gewerblich genutzte Bestandsobjekte, die eine Gesamtmietfläche von 80.000 m² umfassen. Die neue Finanzierung kommt nicht von einer klassischen Bank, sondern von einer Versicherung.

„Immer mehr Versicherungen gehen neue Wege, um langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. Eine Möglichkeit ist der Einstieg in die klassische Immobilienfinanzierung – auch wenn die Konkurrenz in diesem Feld hoch ist. Besonders herausfordernd bei diesem Deal war die parallele Finanzierung sanierter Altbauten und Neubauten sowie die unterschiedlichen Laufzeiten der Mietverträge in den verschiedenen Objekten“, kommentiert Francesco Fedele, CEO der BF.direkt AG.