BF.direkt AG verpflichtet Fabio Carrozza

Fabio Carrozza

Die BF.direkt AG möchte neben dem weiteren Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation und des Kundenportfolios weiter im Bundesgebiet expandieren. Im Zuge dieser Pläne hat der Finanzierungsspezialist Fabio Carrozza (42) als Head of Relationship Management & Loan Origination engagiert. Carrozza verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung von Unternehmens- und Immobilienkunden und der Strukturierung von Unternehmens-, Immobilien- und Portfoliofinanzierungen. Er wird bei der BF.direkt schwerpunktmäßig CEO Francesco Fedele bei den Vertriebsaktivitäten unterstützen und ergänzen. Dies umfasst auch die Verantwortung für die Vertriebsmitarbeiter.

„Fabio Carrozza ist eine erfahrene Persönlichkeit, die uns hilft, unserem Auftrag als Intermediär und Strukturierer gerecht zu werden. Eine seiner Aufgaben wird der Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten in der Fläche sein. Während wir in Stuttgart, Frankfurt und Berlin bereits sehr gut aufgestellt sind, ist unsere Präsenz insbesondere im Rheinland, im Großraum Hamburg und München noch ausbaufähig“, kommentiert Francesco Fedele, CEO der BF.direkt.



„Mit meinen Erfahrungen in der Betreuung von Unternehmens- und Immobilienkunden sowie mit meinen Kenntnissen im Bereich der strukturierten Finanzierungen hoffe ich einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg der BF.direkt leisten zu können“, ergänzt Fabio Carrozza, Head of Relationship Management & Loan Origination bei der BF.direkt.



„Die Einstellung von Herrn Carrozza leistet einen wichtigen Beitrag, um unsere Unternehmensorganisation für die nächsten zehn bis 15 Jahre zukunftsfähig zu machen“, erklärt Manuel Köppel, CFO der BF.direkt.



Der studierte Betriebswirt (VWA) war insgesamt mehr als 20 Jahre im Bankenbereich tätig. Vor seinem Eintritt in die AG arbeitete er über fünf Jahre in unterschiedlichen Positionen bei der Südwestbank AG – einer Tochtergesellschaft der österreichischen Bank BAWAG P.S.K. Zuletzt wirkte er dort als Managing Director Head of Corporate & Real Estate Lending und verantwortete die Strukturierung von Unternehmens-, Immobilien -und Portfoliofinanzierungen und das Management eines mehrere Milliarden Euro großen Kreditbuchs. Vor seinem Beginn bei der Südwestbank AG im Januar 2015 war er knapp 17 Jahre in verschiedenen Funktionen und Verantwortlichkeiten bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) tätig.