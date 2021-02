Der Finanzierungsspezialist strebt bundesweit die Präsenz in allen Metropolen an. Am neuen Standort in der bayerischen Landeshauptstadt übernimmt Joachim Kälin die Leitung. Der Finanzexperte blickt auf rund vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Banken und Finanzierung zurück.

Die BF.direkt AG er...

Fotos: BF.direkt AG



[…]