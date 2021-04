BF.capital holt Markus Kipp ins Investment Team

Markus Kipp

Die Tochtergesellschaft der BF.direkt AG engagiert den 43-Jährigen als Managing Director für den Bereich Real Estate Debt. Der Diplom-Kaufmann blickt auf zehn Jahre Erfahrung im Bankenbereich zurück und wird zukünftig das Strukturierungs- und Portfoliomanagement-Know How des Investmenthauses schärfen.

.

Der ausgebildete Diplom-Kaufmann kennt sich bestens mit der Arrangierung komplexer Finanzierungen und dem Management von Kreditportfolien aus. Als neuer Managing Director übernimmt er die operative Leitung des Investment Teams. Seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, innerhalb des Geschäftsbereichs und unter Gesamtverantwortung von Chief Investment Officer Manuel Köppel sowohl die Strukturierung neuer Finanzierungen im Whole Loan- und Mezzanine-Bereich als auch die Betreuung der Bestandstransaktionen und das Portfoliomanagement weiterentwickeln.



„Markus Kipp ist eine erfahrene Persönlichkeit und hilft uns mit seiner Expertise, die Bereiche Whole-Loan und Mezzanine weiter auszubauen. Wir investieren derzeit für unsere beiden aktiven Fonds und strukturieren darüber hinaus auch Schuldscheindarlehen, die auf Deal-by-Deal Basis platziert werden”, kommentiert Manuel Köppel, Geschäftsführer der BF.capital und Chief Investment Officer der BF-Gruppe. „Wir wollen die Assets under Management in den kommenden Jahren deutlich steigern. Daher freuen wir uns über den personellen Zuwachs und die neuen Impulse, die wir durch das Onboarding von Herrn Kipp für unser Team erhalten“, ergänzt Jan von Graffen, Geschäftsführer der BF.capital.



Kipp war insgesamt mehr als zehn Jahre im Bankenbereich tätig. Vor seinem Eintritt bei der BF.capital arbeitete er sechs Jahre in unterschiedlichen Positionen bei der Südwestbank AG – einer Tochtergesellschaft der österreichischen Bank Bawag P.S.K. Zuletzt verantwortete er dort als Bereichsleiter das Corporates-Segment, bestehend aus Firmenkunden-, Real-Estate- und Projektfinanzierungen. Vor seinem Beginn bei der Südwestbank AG im Jahr 2014 war er unter anderem bei der Investkredit Bank AG in Frankfurt am Main und bei Ernst & Young (heute EY) in Mannheim tätig.