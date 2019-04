Gewofag setzt sich mit neuem Projekt für den Tierschutz ein

Wie die Gewofag heute mitteilt, hat das Unternehmen an der Brantstraße und Siglstraße in Laim insgesamt 99 bezahlbare Wohnungen erstellt, die teilweise bereits bezogen sind. Hinzu kommen zwei Kindertagesstätten für insgesamt zehn Gruppen sowie eine Tiefgarage mit rund 70 Stellplätzen. Beim Projekt wurden von Beginn an auch in der Stadt lebende Tiere berücksichtigt.

