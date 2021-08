Land fördert ABG-Neubau im Schwedler-Carré

Das Land unterstützt die ABG Frankfurt mit einem Darlehen von ca. 5,8 Mio. Euro und einem Finanzierungszuschuss von rund 2,3 Mio. Euro beim Bau von 47 Sozialwohnungen in der Gref-Völsing-Straße im Frankfurter Ostend. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Freitag mit.

„Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung mit einer angemessenen Miete finden kann. Dazu legt die Landesregierung das umfassendste Maßnahmenpaket auf, das es in Hessen je gegeben hat. Bis 2024 stellen wir insgesamt 2,2 Mrd. Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit“, so Al-Wazir.



Die ABG errichtet im sogenannten Schwedler-Carré II zwei neue Mehrfamilienhäuser mit zusammen 81 Wohneinheiten, davon 47 Sozialwohnungen, und einer Kindertagesstätte im Erdgeschoss. Die Bauarbeiten sind inzwischen weit vorangeschritten. Die Wohnungsgesellschaft hatte den ersten Spatenstich für das Wohnprojekt in der Gref-Völsing-Straße 17 und 21 bereits im Februar 2020 gesetzt. Im ersten Bauabschnitt wurde eine gemeinsame Tiefgarage mit 45 Stellplätzen errichtet, die unter den beiden Gebäuden liegt, gefolgt von den Bauarbeiten für die Wohngebäude. Der Wohnungsmix in den Gebäuden der ABG wird vor allem aus 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit ca. 50 bis 75 m² Wohnfläche bestehen. Darüber hinaus werden auch jeweils sechs Wohnungen mit vier und fünf Zimmern für größere Familien entstehen. Die mit Fernwärme versorgten Gebäude genügen dem Energiestandard KfW 55. Begrünte Freiflächen mit Hochbeeten und Bäumen sind vorgesehen. Ende 2021 soll die Vermietung beginnen.



„Wir freuen uns, dass mit der Förderzusage des Landes Hessen der Bau von dringend benötigten Sozialwohnungen in Frankfurt am Main möglich geworden ist“, sagte Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG. „Damit steht das Land Hessen zu seiner sozialen Verantwortung.“