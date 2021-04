Immobilien-Interessierte können selbst die Wohnung besichtigen – oder das einen Roboter erledigen lassen. Zu den Gewinnern des Immobilien-Marketing-Award 2020 gehört ein Marketing-Konzept, in

dessen Mittelpunkt Cobots, kollaborierende Roboter, stehen. Die renommierte Ausschreibung prämiert auch in diesem Jahr wieder Vorzeigekonzepte in Sachen Immobilien-Marketing. Bewerben können sich

Makler, Bauträger, Verwalter und…

[…]