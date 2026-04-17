Bewerbungsphase für gif-Immobilien-Forschungspreis 2026 gestartet

Die Bewerbungsphase für den gif-Immobilien-Forschungspreis 2026 ist gestartet: Seit 1995 zeichnet die gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. wissenschaftliche Arbeiten mit Immobilienbezug aus und würdigt damit innovative Beiträge an der Schnittstelle von Forschung und Praxis. Der Preis ist mit insgesamt 12.500 Euro dotiert. Bewerbungen sind bis zum 15. August möglich.

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Der Immobilien-Forschungspreis ist in der Branche fest etabliert und genießt hohe Anerkennung. Die feierliche Verleihung findet jährlich im Rahmen des gif Forschungstags statt – in diesem Jahr am 03. Dezember 2026 in Frankfurt am Main. Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury aus rund 60 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Zudem beteiligen sich jedes Jahr mehr als 20 Hochschulen an dem Wettbewerb. „Die gif ist eng mit diesem wissenschaftlichen Preis verbunden und stolz darauf, jedes Jahr herausragende Arbeiten aus der jungen Immobilienforschung auszeichnen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Einreichungen in allen Kategorien“, so Prof. Dr. Verena Rock, Präsidentin der gif.



Mittlerweile umfasst die gif-Datenbank mehr als 1.000 eingereichte wissenschaftliche Arbeiten, ein deutliches Zeichen für die kontinuierliche Bedeutung und Reichweite des Preises. Ausgezeichnet werden Arbeiten in folgenden Kategorien:



• Bachelorarbeiten

• Master- und Diplomarbeiten

• Promotionen und Habilitationen

• Sonstige wissenschaftliche Arbeiten



Der Wettbewerb richtet sich insbesondere an Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge Architektur und Städtebau, Bau- und Ingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Facility Management, Geo- und Sozialwissenschaften, Immobilienökonomie, Raum- und Stadtplanung, Rechtswissenschaften sowie Volkswirtschaftslehre. Auch Arbeiten aus anderen Disziplinen können eingereicht werden, sofern ein klarer immobilienwirtschaftlicher Bezug besteht. In der Kategorie „Sonstige wissenschaftliche Arbeiten“ sind zudem Einzelpersonen und Teams aus Wissenschaft und Praxis teilnahmeberechtigt.



Ziel des Preises ist es, wissenschaftliche Exzellenz in der Immobilienwirtschaft sichtbar zu machen, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis zu stärken und zugleich den Nachwuchs zu herausragenden Leistungen in der Auseinandersetzung mit aktuellen und zukunftsorientierten Fragestellungen zu motivieren.



Ermöglicht wird die Auszeichnung durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der DWS Group sowie dem Zentralen Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA), die das Engagement für Forschung und Nachwuchsförderung seit vielen Jahren aktiv begleiten.