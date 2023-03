Bewerbung für ImmobilienAward Metropolregion Stuttgart offen

Zum inzwischen neunten Mal verleiht der Branchenverband IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. in diesem Jahr den ImmobilienAward Metropolregion Stuttgart. Ab sofort können Interessierte ihre Immobilienprojekte einreichen und sich um eine der begehrten Trophäen bewerben.

Mit dem Preis, der von einer hochkarätig besetzten Jury im zweijährigen Rhythmus in verschiedenen Kategorien vergeben wird, werden außergewöhnliche Immobilien und Projekte aus der Metropolregion Stuttgart gewürdigt, die gestalterisch, ökonomisch, technisch und ökologisch Maßstäbe setzen und einen hohen Innovationscharakter aufweisen. Die Metropolregion umfasst neben dem Großraum Stuttgart auch die Regionen Heilbronn-Franken bis Neckar-Alb und Ostwürttemberg bis Nordschwarzwald.



Eingereicht werden können sowohl Neubau- als auch Revitalisierungsprojekte aus allen Assetklassen. Beispielhaft zu nennen sind Büroimmobilien, Gewerbe- und/oder Logistikimmobilien, Quartiersentwicklungen und Sonderimmobilien. Hierzu gehören auch Bildungseinrichtungen, Museen, Bahnhöfe, Stadien oder ähnliche Projekte. Voraussetzung für die Einreichung ist, dass sich der Teilnehmende mit den Projektpartnern abgestimmt hat und die Teilnahme beim ImmobilienAward von allen Beteiligten genehmigt ist.



„Um den sich ständig ändernden Rahmen- und Marktbedingungen Rechnung zu tragen, wurden die Ausschreibungsunterlagen in diesem Jahr an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz, ESG und Energieverbrauch angepasst“, erläutert IWS-Geschäftsführerin Bettina Fuchs. Zusätzliches Kriterium für eine Einreichung ist der Fertigstellungszeitraum des Vorhabens. Die Projekte müssen in der Zeit zwischen 1. August 2021 und 31. Dezember 2023 fertiggestellt oder bezugsfertig werden.



Bewerbungen können ab sofort und bis einschließlich 22. Mai 2023 eingereicht werden.