Bewerbung: Endspurt für den Immobilien-Marketing-Award

Die Auszeichnung ist ein tolles Aushängeschild, sagt einer der letztjährigen Gewinner des Immobilien-Marketing-Awards. Wer in diesem Jahr zu den Preisträgern gehören will muss sich sputen. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 7. Juli. An dem von Professor Dr. Stephan Kippes von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) organisierten Wettbewerb können Makler, Bauträger, Verwalter und Dienstleister wie etwa Werbeagenturen teilnehmen.

„Der Immobilien-Marketing-Award ist einer der wichtigsten Preise der Branche. Hier ausgezeichnet worden zu sein ist für uns ein tolles Aushängeschild“, sagt Stefanie Decker, Marketingleiterin bei der Deutsche Wohnwerte GmbH. Prämiert wurde das Unternehmen im vergangenen Jahr in der Kategorie Wohnen für die Marketingstrategie des Projekts Homerun. Mit ihm wird das innerstädtische Areal der ehemaligen US-Kaserne Turley Barracks in Mannheim erschlossen und weiterentwickelt. Mannheim. Mit der Auszeichnung seien zudem viele Geschäftspartner auf das prämierte Projekt aufmerksam geworden, so Decker.



Beim Immobilien-Marketing-Award können sich Immobilienunternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft, aber auch Agenturen und spezialisierte Dienstleister, mit Vermarktungskonzepten bewerben. Vergeben wird die Auszeichnung in den zwei Kategorien Wohn- und Gewerbeimmobilien. Weitere Preise gibt es in den Kategorien „Low Budget“-Kampagnen (mit maximalen Budgets bis 20.000 Euro) und für Online-Marketing-Projekte. Die Teilnahme ist kostenlos.