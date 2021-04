Bewegung in der Frankfurter 1A-Lage Goethestraße

In der Frankfurter 1A-Lage Goethestraße gibt es zwei Neueröffnungen. Neben der prominenten Eröffnung im Einzelhandel durch den Modedesigner Philipp Plein, hat Siegfried Schrott seine Praxis ein Haus weiter verlegt.

Philipp Plein hat seinen neuen Store an der Ecke Goethestraße 2 / Rathenauplatz 1 jetzt eröffnet. Der Modedesigner hatte ursprünglich schon im März 2020 eröffnen wollen, dies aber vor dem Hintergrund der Coronakrise verschoben. Realkon Immobilien hatte dieses Ladenlokal in einem exklusiven Suchauftrag des Modedesigners bereits im Jahr 2019 an das Unternehmen vermittelt [wir berichteten].



Das Unternehmen sicherte sich ein Ladenlokal mit rund 300 m² Mietfläche über drei Ebenen für die neue Repräsentanz an der Frankfurter Goethestraße, das zuvor durch Levi's genutzt worden war. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office.



Neben der Einzelhandelsanmietung hat zudem die Privatpraxis von Siegfried Schrott neue Praxisräume bezogen, da in seiner Praxis, Goethestraße 2, umfangreiche Renovierungsarbeiten und Revitalisierungsmaßnahmen anstehen. Keine zumutbaren Umstände für die Patienten. Der neue Mietvertrag wurde für 5 Jahre plus Verlängerungsoption geschlossen.



Trotz Zeitdruck und wenig verfügbarer Flächen auf der Goethestraße hat das Maklerhaus Master schnell adäquate Räume gefunden. Eine Nutzungsänderung, die erfahrungsgemäß einige Monate in Anspruch nimmt, ist nicht erforderlich. In der neuen Adresse ist die Praxisnutzung schon genehmigt. Nach Umbau und Modernisierung sind Siegfried Schrott und sein Team im April 2021 – gerade eine Hausnummer weiter, in der Goethestraße 3 – in die neuen Räumlichkeiten eingezogen.



Für einen Auszug während der Umbauarbeiten in der Goethestraße 2 hat sich auch die Boutique Salvatore Ferragamo entschieden. Das italienische Modeunternehmen betreibt die nächsten Wochen einen rund 270 m² großen Pop-up-Store in der Goethestraße 32. Die Interimsanmietung begleitete Savills.