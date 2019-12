Bewag baut Bestand am Bayangol-Park aus

Die Pensionskasse der Bewag, einem Träger der Betrieblichen Altersversorgung von Beschäftigten des Konzerns Vattenfall Europe, hat von Bonava 120 weitere Wohnungen im Wohnquartier „Wohnen am Park“ in Schönefeld erworben. Hierbei handelt es sich um zwei Wohnprojekte mit 56 bzw. 64 Wohnungen. Die entsprechenden Kaufverträge über insgesamt 31 Millionen Euro sind bereits unterzeichnet.

.

Der Baustart ist für das erste Quartal 2020 geplant. Die 120 Wohnungen werden auf dem ca. 5.000 m² großen Grundstück in der Alfred-Döblin-Allee entstehen. Die vermietbare Wohnfläche beträgt ca. 9.100 m² – verteilt auf acht Mehrfamilienhäuser mit je vier Vollgeschossen. Die Pensionskasse der Bewag wird die Wohnungen vermieten. Den künftigen Bewohnern werden ebenso 120 oberirdische Stellplätze zur Verfügung stehen. Voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2021 können die ersten Mieter ihre Wohnungen mit im Schnitt 64 m² Wohnfläche beziehen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2021 geplant.



Für Bonava und die Pensionskasse der Bewag ist es bereits der neunte gemeinsame Deal und die dritte Zusammenarbeit im neu entstehenden Wohnquartier „Wohnen am Park“. Schon in 2017 hatte die Pensionskasse 152 Mietwohnungen mit 10.300 m² Wohnfläche am Bayangol-Park erworben [wir berichteten].