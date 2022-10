Die Bettzig Media GmbH zieht es vom Rathaus in die historische Speicherstadt. Im Block N am Sandtorkai 23-24, in dem sich auch die bekannte Markthalle befindet, wird das Unternehmen im vierten Quartal diesen Jahres seine neuen Büroflächen beziehen. Vermieter ist die Hamburger Hafen und Logistik AG. Die Korts Immobilien GmbH hat den Mieter bei der Standortsuche beraten und vermittelt.

