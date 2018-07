Die Betty Barclay Group bezieht am 2. August 2018 eine neue Fläche auf dem Kurfürstendamm 38-39. Die rund 150 m² große Einzelhandelsfläche wurde zuvor von Hess Natur, einem Anbieter von Naturtextilien, genutzt. Lührmann hat bei der Anmietung in der Top-Lage beraten. 2017 hat Lührmann Berlin die Immobilie an DC Values vermittelt. Weitere Mieter sind Stefanel und Steiff.

