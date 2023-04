Bettina Maier-Ortner neue Marketingleiterin bei Prisma

Bettina Maier-Ortner M.A. gestaltet in Zukunft als neue Leiterin des Bereichs Marketing in der Prisma Holding AG und den Tochtergesellschaften alle Agenden in den Bereichen Kommunikation, Branding, Design und Services für die Unternehmen der Unternehmensgruppe sowohl digital als auch analog. Umfasst sind die Kerngeschäftsfelder der Unternehmensgruppe wie die Quartiers- und Standortentwicklung, das langfristige Standortmanagement und die laufende Betreuung der Investitionsgesellschaften. Sie wird zudem das Team Marketing Prisma Holding leiten.

Mag. Alexander Frischmann, der den Marketingbereich in den vergangenen 15 Jahren verantwortet und aufgebaut hat, wird in seiner Funktion als Prokurist künftig die Agenden Digitalisierung, IT, Wissensmanagement und Sustainability für die gesamte Unternehmensgruppe aktiv weiterentwickeln.