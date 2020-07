Bettina Knipfer neue Geschäftsleitung Transaktion und Legal bei Die Developer

Bettina Knipfer

Ab 01. August 2020 übernimmt Bettina Knipfer die Geschäftsleitung Transaktionen und Recht für Die Developer Projektentwicklung GmbH. „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit Frau Knipfer zusammen und freuen uns, dass wir sie für Die Developer gewinnen konnten. Damit ist unsere Führungsmannschaft vollständig und wir konzentrieren uns auf die aktuellen und kommenden Projektentwicklungen“, kommentiert Stefan Mühling, geschäftsführender Gesellschafter.

Knipfer startet im Jahr 1997 ihre Karriere als Rechtsanwältin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Bau- und Immobilienrecht. Es folgten Stellen als Rechtsanwältin für verschiedene mittelständische Kanzleien in Köln, ehe Knipfer 2006 zu Strabag in die Rechtsberatung für den Bereich der Projektenwicklung wechselte. Von 2008 bis 2012 folgte eine Anstellung als Rechtsanwältin bei der Kanzlei S&P Söffing in Düsseldorf. Zuletzt war Knipfer als Rechtsanwältin bei PwC Legal tätig, wo sie seit 2018 als Partnerin und bundesweite Leitung der Praxisgruppe Real Estate Legal agierte.